Среднее арифметическое пяти чисел равно 16. К этим числам приписали еще одно число, и среднее арифметическое но¬вого ряда стало равно 15. Какое число приписали?

Алгебра

Среднее арифметическое пяти чисел равно 16. К этим числам приписали еще одно число, и среднее арифметическое но¬вого ряда стало равно 15. Какое число приписали?

Автор: Гость