Среднее арифметическое пяти чисел равно 16. К этим числам приписали еще одно число, и среднее арифметическое но¬вого ряда стало равно 15. Какое число приписали?
Алгебра
Среднее арифметическое пяти чисел равно 16. К этим числам приписали еще одно число, и среднее арифметическое но¬вого ряда стало равно 15. Какое число приписали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Если среднее арифметическое 5 чисел равно16 ,значит их сумма 5*16=80 среднее арифменическое 6 чисел 15,значит сумма равна 6*15=90 90-80=10, значит добавили число 10
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