Среднее арифметическое шести чисел равно 3,5, а среднее арифметическое четырёх других чисел равно 2,25. Найдите среднее арифметическое этих десяти чисел.

Математика
Среднее арифметическое шести чисел равно 3,5, а среднее арифметическое четырёх других чисел равно 2,25. Найдите среднее арифметическое этих десяти чисел.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,5*6=21 2,25*4=9 21+9=30 30:(6+4)=3 Ответ: 3 
Гость:
1)сумма первых шести чисел 3,5*6= 21 2)сумма других четырёх чисел 2,25*4= 9 3)всего чисел 6+4=10 4)среднее арифметическое всех чисел (21+9):10= 3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
разобрать глаголы по составу: вывести ,выведу , уезжаю , уехал , приступаю
Ответить
Математика
если к двузначному числу приписать справа ноль,то оно увеличится на 207. Найдите данное число?
Ответить
Математика
в зрительном зале кинотеатра 16рядов,и в каждом ряду 24места.сколько денег выручит кинотеатр за 3сеанса,если цена билета м р.и на эти сеансы все би...
Ответить
География
чим небезпечний потяг
Ответить
Алгебра
найдите значение функции заданой формулой у=2х*-10х для значение аргумента -1,0,2,3,
Ответить