Среднее арифметическое шести чисел равно 3,5, а среднее арифметическое четырёх других чисел равно 2,25. Найдите среднее арифметическое этих десяти чисел.
Математика
Среднее арифметическое шести чисел равно 3,5, а среднее арифметическое четырёх других чисел равно 2,25. Найдите среднее арифметическое этих десяти чисел.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3,5*6=21 2,25*4=9 21+9=30 30:(6+4)=3 Ответ: 3
Гость:
1)сумма первых шести чисел 3,5*6= 21 2)сумма других четырёх чисел 2,25*4= 9 3)всего чисел 6+4=10 4)среднее арифметическое всех чисел (21+9):10= 3
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