Среднее арифметическое шести чисел равно 3,5, а среднее арифметическое четырёх других чисел равно 2,25. Найдите среднее арифметическое этих десяти чисел.

Математика

Среднее арифметическое шести чисел равно 3,5, а среднее арифметическое четырёх других чисел равно 2,25. Найдите среднее арифметическое этих десяти чисел.

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