Среднее арифметическое трёх чисел 6. Найдите эти числа, если первое в 2,5 раза больше, а второе в 1,5 раза больше третьего.
Математика
Среднее арифметическое трёх чисел 6. Найдите эти числа, если первое в 2,5 раза больше, а второе в 1,5 раза больше третьего.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+2,5х+1,5х=6*3 5х=18 х=18:5 х= 3,6------- третье число 2,5*3,6=9-------- первое число 1,5*3,6=5,4 -----второе число или (х+1,5х+2,5х):3=6 5х:3=6 5х=6*3 5х=18 х=3,6----------------третье число 1,5*3,6=5,4---------второе число 2,5*3,6=9-----------первое число
Гость:
х+1,5х+2,5х=6*3 5х=18 х=18/5 х=3,6 3,6*1,5=5,4 3,6*2,5=9 проверка 3,6+5,4+9=18; 18/3=6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
в круг радиуса r наудачу брошена точка. Какова вероятность того,что эта точка окажется внутри вписанного в круг правильного треугольника?
Математика
Стеднее арифметическое трёх чисел 7,6, а сумма четырёх других чисел 12,69 . Найдите среднее арифметическое всех этих семи чисел.