Среднее арифметическое трёх чисел 6. Найдите эти числа, если первое в 2,5 раза больше, а второе в 1,5 раза больше третьего.

Математика

Среднее арифметическое трёх чисел 6. Найдите эти числа, если первое в 2,5 раза больше, а второе в 1,5 раза больше третьего.

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