Среднее арифметическое трех чисел равно 3,а среднее арифметическое двух из них ра??но 2целых 1/3 .Найдите третье число.
Алгебра
Среднее арифметическое трех чисел равно 3,а среднее арифметическое двух из них ра??но 2целых 1/3 .Найдите третье число.
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