Среднее геометрическое трех чисел a,b и с вычисляется по формуле g=корень кубический abc.вычислите среднее геометрическое чисел 3,9,27(с объяснением)) )

Надо извлечь кубический корень из произведения 3 чисел 3* 9 * 27. На экзамене лучше сосчитать так. Так как 27 = 3*9; выражение примет вид 3 * 9 * 27 = 3* 9* 3 * 9 = (3*3) * 9 * 9 = 9 * 9 * 9 = 9^3 Извлечь из 9^3 корень кубический просто, это будет 9