Средняя арифметическая 4 чисел равно 6,25 а среднее арифметическое трех других чисел равно 8 Чему равно среднее арифметическое всех этих чисел а 5 в 10 в 7,025 г 7

Математика

Средняя арифметическая 4 чисел равно 6,25 а среднее арифметическое трех других чисел равно 8 Чему равно среднее арифметическое всех этих чисел а 5 в 10 в 7,025 г 7

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