Средняя арифметическая 4 чисел равно 6,25 а среднее арифметическое трех других чисел равно 8 Чему равно среднее арифметическое всех этих чисел а 5 в 10 в 7,025 г 7
Математика
Средняя арифметическая 4 чисел равно 6,25 а среднее арифметическое трех других чисел равно 8 Чему равно среднее арифметическое всех этих чисел а 5 в 10 в 7,025 г 7
Ответ(ы):
Гость:
Легко, 1) найдем сумму первых 6 чисел 4,3*6 =25,8 2) найдем сумму вторых 4 чисел 2,2*4 =8,8 3) найдем среднее арифметическое всех этих чисел (25,8+8,8)/10 = 3,46
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