Средняя длина двух лент- красной и синей - 42 см. чему равна длина синей ленты, если она составляет 31,25 % от длины красной.

Математика

Средняя длина двух лент- красной и синей - 42 см. чему равна длина синей ленты, если она составляет 31,25 % от длины красной.

Автор: Гость