Средняя длина двух лент- красной и синей - 42 см. чему равна длина синей ленты, если она составляет 31,25 % от длины красной.
Математика
Средняя длина двух лент- красной и синей - 42 см. чему равна длина синей ленты, если она составляет 31,25 % от длины красной.
Ответ(ы):
Гость:
0,3125•х это синяя лента,х это длина красной ленты ,составляем уравнение (0,3125х+х):2=42 (1,3125х):2=42 ; 1,3125х=42•2; 1,3125х=84; отсюда х=84:1,3125=64 это длина красной ленты значит 64•0,3125=20 это длина синей ленты
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