Средняя и максимальная высота восточно европейской равнины
География
Средняя и максимальная высота восточно европейской равнины
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Восточно-Европейская равнина, или Русская равнина — одна из крупнейших равнин земного шара, вторая по величине после Амазонской низменности, расположенная в большей, восточной части Европы. На севере омывается водами Белого и Баренцева, а на юге — Чёрного, Азовского и Каспийского морей. На северо-западе ограничена Скандинавскими горами, на западе и юго-западе — горами Центральной Европы (Судеты, Карпаты и др.) , на юго-востоке — Кавказом и Крымскими горами, на востоке — Уралом и Мугоджарами. Протяженность с севера на юг — около 2750 км, с запада на восток — около 1000 км. Площадь составляет 3 млн км². Средняя высота ок. 170 м, наибольшая на Кольском полуострове в Хибинах (гора Юдычвумчорр, до 1191 м) ,
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