Средняя кинетическая энергия поступательногл движения молекул идеального газа равна 6*10^-10дж. определите концентрацию молекул газа, если он находится в сосуде под давлением 200 кПА

Физика
Средняя кинетическая энергия поступательногл движения молекул идеального газа равна 6*10^-10дж. определите концентрацию молекул газа, если он находится в сосуде под давлением 200 кПА
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
P=2n*Ek/3 n=3*P/2*Ek=3*200*10^3/2*6*10^-10=5*10^14 м-3
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