Средняя кинетическая энергия поступательногл движения молекул идеального газа равна 6*10^-10дж. определите концентрацию молекул газа, если он находится в сосуде под давлением 200 кПА

Физика

Средняя кинетическая энергия поступательногл движения молекул идеального газа равна 6*10^-10дж. определите концентрацию молекул газа, если он находится в сосуде под давлением 200 кПА

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