Средняя площадь поперечного сечения волоса чебурашки 0,008 мм^2 длина 10 см а плотнос??ь 1,2 г/см^3 после того как крокодил гена постриг чебурашку последний стал легче на 300 г/. Оцените, скольких волос лешился Чебурашка? а) ...
Физика
Средняя площадь поперечного сечения волоса чебурашки 0,008 мм^2 длина 10 см а плотнос??ь 1,2 г/см^3 после того как крокодил гена постриг чебурашку последний стал легче на 300 г/. Оцените, скольких волос лешился Чебурашка? а) 100 тыс. б) 200 тыс. в)300 тыс. г) 500 тыс.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Находим массу одного волоса по формуле m=ρV. V=S*h Площадь из мм квадратных переводим в сантиметры квадратные:0,008/100=0,00008 см^2 m=ρ*S*h m=1.2*0.00008*10=0.00096г Теперь находим количество: массу всех волос делим на массу одного волоса 300/ 0.00096 ≈300000
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