Средняя площадь поперечного сечения волоса чебурашки 0,008 мм^2 длина 10 см а плотнос??ь 1,2 г/см^3 после того как крокодил гена постриг чебурашку последний стал легче на 300 г/. Оцените, скольких волос лешился Чебурашка? а) ...

Физика

Средняя площадь поперечного сечения волоса чебурашки 0,008 мм^2 длина 10 см а плотнос??ь 1,2 г/см^3 после того как крокодил гена постриг чебурашку последний стал легче на 300 г/. Оцените, скольких волос лешился Чебурашка? а) 100 тыс. б) 200 тыс. в)300 тыс. г) 500 тыс.

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