Средние арифметическое трёх чисел 6 найди эти числа если первое число в 2,5 раз больше третьего а 2 число в 1,5 раз больше третьего

Математика

Средние арифметическое трёх чисел 6 найди эти числа если первое число в 2,5 раз больше третьего а 2 число в 1,5 раз больше третьего

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