Средние арифметическое трёх чисел 6 найди эти числа если первое число в 2,5 раз больше третьего а 2 число в 1,5 раз больше третьего
Математика
Средние арифметическое трёх чисел 6 найди эти числа если первое число в 2,5 раз больше третьего а 2 число в 1,5 раз больше третьего
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 3 число будет х, тогда 1число -2,5х, 2 число - 1,5х 6 *3=18 ( сумма трех чисел) составляем уравнение: 2,5х+1,5х+х=18 5х=18 х=18:5 х=3,6 ( третье число) 3,6 * 2,5=9 (первое число) 3,6 * 1,5=5,4 (второе число) проверка: ( 9+5,4+3,6) :3 =6 Ответ : 9; 5,4 3,6
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Средние арифметическое трёх чисел 6 найди эти числа если первое число в 2,5 раз больше третьего а 2 число в 1,5 раз больше третьего
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