Средние арифметическое трёх чисел 6 найди эти числа если первое число в 2,5 раз больше третьего а 2 число в 1,5 раз больше третьего

Математика
Средние арифметическое трёх чисел 6 найди эти числа если первое число в 2,5 раз больше третьего а 2 число в 1,5 раз больше третьего
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть 3 число будет х, тогда 1число -2,5х, 2 число - 1,5х 6 *3=18 ( сумма трех чисел) составляем уравнение: 2,5х+1,5х+х=18 5х=18 х=18:5 х=3,6 ( третье число) 3,6 * 2,5=9 (первое число) 3,6 * 1,5=5,4 (второе число) проверка: ( 9+5,4+3,6) :3 =6 Ответ : 9;  5,4   3,6
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Литература
Составь план рассказа о любом писателе начала 20 века
Ответить
Математика
Средние арифметическое трёх чисел 6 найди эти числа если первое число в 2,5 раз больше третьего а 2 число в 1,5 раз больше третьего
Ответить
Математика
Прошу помогите . Сократите дробь 5ab^2 /черта дроби/ abc заранее спасибо
Ответить
Русский язык
Как называют новые слова не ставшие в языке общеупотребительными?
Ответить
Окружающий мир
Предупреждение заболевания органа
Ответить