Средние и маленькие государства Средние и маленькие государства по численности Сколько государств появилось после 1-ой Мировой войны и после 2-ой Мировой

Самые маленькие страны по площади Включены только независимые государства, признанные другими государствами. Также включены ассоциированные государства (форма конфедерации из объединившихся на двусторонней основе неравнозначных государств, при которой меньшее государство, формально сохраняя суверенитет и независимость, доверяет значимую часть своих властных полномочий большему государству). 10-е место: Сент-Китс и Невис - государство в восточной части Карибского моря, состоящее из двух островов — Сент-Китса и Невиса. Площадь страны — 261 км. Население — 49 898 чел. Сент-Китс и Невис - самая маленькая по площади и населению страна Латинской Америки. Юго-восточный полуостров острова Сент-Китс, на заднем плане - остров Невис Сент-Китс и Невис - самая маленькая страна Латинской Америки. Фото 9-е место: Острова Кука - архипелаг и одноимённое самоуправляемое государственное образование в свободной ассоциации с Новой Зеландией в южной части Тихого океана. Площадь - 236 км, население - 19 569 чел. Аитутаки - один из островов Кука Аитутаки - один из островов Кука. Фото 8-е место: Маршалловы Острова - тихоокеанское государство, ассоциированное с США. Республика Маршалловы Острова расположена на 29 атоллах и 5 островах, общая площадь которых 181 км, население - 68 000 чел. Маршалловы Острова Самые маленькие страны мира: Маршалловы Острова. Фото 7-е место: Лихтенштейн - государство в Центральной Европе, ассоциированное со Швейцарией. Площадь - 160,4 км, население - 35 870 чел. Вадуц - столица княжества Лихтенштейн Вадуц - столица княжества Лихтенштейн. Фото 6-е место: Сан-Марино - государство, со всех сторон окружённое Италией. Площадь - 61 км, население - 32 075 чел. Сан-Марино Самые маленькие страны мира: Сан-Марино. Фото 5-е место: Тувалу - тихоокеанское государство, расположенное на 5 атоллах и 4 островах. Общая площадь — 26 км. Население - 10 544 чел. Тувалу относится к числу самых бедных стран мира и эта страна была бы ещё беднее, если бы руководство страны не догадалось выставить на торги национальную доменную зону .tv и покупатель быстро нашёлся, т.к. зона .tv - лакомый кусочек для телевизионных компаний и видео-сайтов. Сейчас Тувалу ежеквартально получает по 1 млн. долларов в обмен на право использовать доменную зону .tv Тувалу Самые маленькие государства мира: Тувалу. Фото 4-е место: Науру - государство на одноимённом коралловом острове в западной части Тихого океана площадью 21 км. Население - 9 322 чел. Науру - самая маленькая независимая республика в мире, самое маленькое островное государство, самое маленькое государство Океании, самое маленькое государство за пределами Европы и единственная в мире республика без официальной столицы. Науру самое маленькое островное государство Науру. Фото 3-е место: Монако - княжество, ассоциированное с Францией . Монако расположено на юге Европы на берегу Средиземного моря. Площадь - 2,02 км, население - 35 986 чел. Монако Самые маленькие государства Европы: княжество Монако. Фото 2-е место: Ватикан, находящийся внутри территории Рима. Ватикан - государство, ассоциированное с Италией. Площадь Ватикана - 0,44 км. Население - 836 чел. Ватикан Самые маленькие государства Европы: Ватикан. Фото Самое маленькое государство Европы и всего мира - Мальтийский Орден (не путать с государством Мальта), полное название "Суверенный Военный Странноприимный Орден Святого Иоанна, Иерусалима, Родоса и Мальты". Как и Ватикан, Мальтийский Орден находится внутри территории Рима. С 1998 года Орден также владеет фортом Сант-Анджело на острове Мальта. Площадь территорий, которые контролирует Мальтийский Орден - 0,012 км. В ордене состоят 12,5 тысяч человек, которых можно считать гражданами этого государства. Не все признают Мальтийский орден в качестве государства, однако орден имеет дипломатические отношения со 104 государствами и является постоянным наблюдателем при ООН. Мальтийский орден выдает собственные паспорта и автомобильные номера, печатает собственную валюту и марки, т.е. имеет практически все признаки полноценного государства. Мальтийский дворец в Риме - фактическая столица Мальтийского Ордена