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средние многолетнее температуры за месяц в челябинске
средние многолетнее температуры за месяц в челябинске
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