Средние постоянные издержки (AFC): а) уменьшают любые объемы выпуска; б) являются совокупными FC, деленными на объем выпуска; в) могут приближаться к 0, но никогда его не достигают; г) являются разностью между ATC и AVC; д...

Экономика

Средние постоянные издержки (AFC): а) уменьшают любые объемы выпуска; б) являются совокупными FC, деленными на объем выпуска; в) могут приближаться к 0, но никогда его не достигают; г) являются разностью между ATC и AVC; д) все ответы верны.

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