Средние постоянные издержки (AFC): а) уменьшают любые объемы выпуска; б) являются совокупными FC, деленными на объем выпуска; в) могут приближаться к 0, но никогда его не достигают; г) являются разностью между ATC и AVC; д...
Экономика
Средние постоянные издержки (AFC): а) уменьшают любые объемы выпуска; б) являются совокупными FC, деленными на объем выпуска; в) могут приближаться к 0, но никогда его не достигают; г) являются разностью между ATC и AVC; д) все ответы верны.
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Гость:
Б) являются совокупными FC, деленными на объем выпуска;
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