Средний возраст семи гномов 103 года. Во время игры в гандбол один из них был удалён с поля.После этого средней возраст тех, кто остался был равен 101 год. Сколько лет было гному удалёного с поля
Математика
Средний возраст семи гномов 103 года. Во время игры в гандбол один из них был удалён с поля.После этого средней возраст тех, кто остался был равен 101 год. Сколько лет было гному удалёного с поля
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(103*7)-(101*6)=115(л) гному 1)103*7=721(г) общий возраст семи гномов. 2)101*6=606(л) общий возраст шести гномов, без удаленного с поля 3)721-606=115(л)
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