Средний возраст семи гномов 103 года. Во время игры в гандбол один из них был удалён с поля.После этого средней возраст тех, кто остался был равен 101 год. Сколько лет было гному удалёного с поля

Математика

Средний возраст семи гномов 103 года. Во время игры в гандбол один из них был удалён с поля.После этого средней возраст тех, кто остался был равен 101 год. Сколько лет было гному удалёного с поля

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