Средний из троих братьев старше младшего на 2 года. Возраст старшего превышает сумму лет, двух остальных братьев на 4 года. Сколько лет каждому брату, если вместе им 52 года? Задача в 6 действий.
Средний из троих братьев старше младшего на 2 года. Возраст старшего превышает сумму лет, двух остальных братьев на 4 года. Сколько лет каждому брату, если вместе им 52 года? Задача в 6 действий.
Ответ(ы):
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Младший-х лет,средний-х+2,старший-(х+х+2)+4решение 1)х+(х+2)+(2х+2)+4=52 4х+8=52 4х=52-8=44 х=11 лет-младшему брату 2)11+2=13 лет среднему брату 3)11+13=24 года всего младшему и среднему 4)24+4=28 лет старшему