Средний возраст одиннадцати игроков футбольной команды 21 год. Во время матча один из игроков получил травму и ушёл с поля. Средний возраст оставшихся игроков оказался равным 20 4/5 года. Сколько лет игроку , получив...
Средний возраст одиннадцати игроков футбольной команды 21 год. Во время матча один из игроков получил травму и ушёл с поля. Средний возраст оставшихся игроков оказался равным 20 4/5 года. Сколько лет игроку , получившему травму?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
1) Для нахождения среднего возраста необходимо сложить возраста каждого игрока и разделить на их кол-во. Пусть x - сумма возростов всех игроков x/11=21 ; x=21*11=231 2) Средний возраст десяти игроков: Сумму возрастов 10 игроков обозначим за y 20 4/5 года переведем в десятичную дробь = 20,8 y/10=20,8 ; y=20,8*10=208 3) Из суммы возрастов 11 игроков вычтем сумму возрастов 10 участников, и получим возраст ушедшего игрока 231-208=23