Средства выразительности в стихотворении Лермонтова "Отчего"

Антитеза, антитезис - риторическое противопоставление, стилистическая фигура контраста в художественной илиораторской речи, заключающаяся в резком противопоставлении понятий, положений, образов, состояний, связанных между собой общей конструкцией или внутренним смыслом. В этом стихотворении антитезисом является фраза "мне грустно, потому что весело тебе"