СРОЧНО!1! Сколько словосочетаний в предложении:Корявые коготки елового сушняка кажутся лапами страшного чудовища
Русский язык
СРОЧНО!1! Сколько словосочетаний в предложении:Корявые коготки елового сушняка кажутся лапами страшного чудовища
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Коготки сушняка, кажутся лапами, лапами чудовища, елового сушняка, страшного чудовища.
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