СРОЧНО!!! 14. Про кого з героїв сказано у творі «Лісова пісня» Лесі Українки: Люблю ??тарого. Таж якби не він, Давно б уже не стало сього дуба, Що стільки бачив наших рад, і танців, І лісових великих таємниць? А Лукаша; Б...

Українська література

СРОЧНО!!! 14. Про кого з героїв сказано у творі «Лісова пісня» Лесі Українки: Люблю ??тарого. Таж якби не він, Давно б уже не стало сього дуба, Що стільки бачив наших рад, і танців, І лісових великих таємниць? А Лукаша; Б Лісовика; В Перелесника; Г дядька Лева.

Автор: Гость