СРОЧНО!!! 14. Про кого з героїв сказано у творі «Лісова пісня» Лесі Українки: Люблю ??тарого. Таж якби не він, Давно б уже не стало сього дуба, Що стільки бачив наших рад, і танців, І лісових великих таємниць? А Лукаша; Б...
Українська література
СРОЧНО!!! 14. Про кого з героїв сказано у творі «Лісова пісня» Лесі Українки: Люблю ??тарого. Таж якби не він, Давно б уже не стало сього дуба, Що стільки бачив наших рад, і танців, І лісових великих таємниць? А Лукаша; Б Лісовика; В Перелесника; Г дядька Лева.
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правильный ответ: Б Лісовика;
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