СРОЧНО!!! 14. Про кого з героїв сказано у творі «Лісова пісня» Лесі Українки: Люблю ??тарого. Таж якби не він, Давно б уже не стало сього дуба, Що стільки бачив наших рад, і танців, І лісових великих таємниць? А Лукаша; Б...

Українська література
СРОЧНО!!! 14. Про кого з героїв сказано у творі «Лісова пісня» Лесі Українки: Люблю ??тарого. Таж якби не він, Давно б уже не стало сього дуба, Що стільки бачив наших рад, і танців, І лісових великих таємниць? А Лукаша; Б Лісовика; В Перелесника; Г дядька Лева.
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
правильный ответ: Б Лісовика;
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Рассмотри рисунок обясните равенство вычесли разными спсобами .4*9-4*3, 4*8-4*5, 4*6-4*4.
Ответить
Английский язык
He is seven или He am seven
Ответить
Математика
А)Из посёлка одновременно вышел пешеход и выехал велосипедист.Оба двинулись к станции.Скорость пешехода 80 м/мин,а велосипедиста 300 м/мин.Какое ра...
Ответить
Литература
3 класс слепая лошадь разделить на несколько частей
Ответить
Математика
Длина первого отрезка 8мм второй отрезок в 5 раз длиннее первого начертить второй ??трезок и надписать его длину
Ответить