Срочно!! 1)Почему Греция Средне-развивающая страна 2)Особенности экономического развития,сельского хозяйства Греции 3)уровень жизни Греции!!

1) греция была развитой страной, но из-за мирового финансового кризиса она стала средне-развитой. 2) сельское хозяйство плохо развито из-за нехватки плодородной земли, недостаточных осадков за год. 3) уровень жизни греции высокий, продолжительность жизни 75-85 лет.