СРОЧНО! 50 БАЛЛОВ При реакции аммиачного раствора оксида серебра с 4,5 г некоторого альдегида было получено 32,4 г металлического серебра. назовите этот альдегид.

Химия

СРОЧНО! 50 БАЛЛОВ При реакции аммиачного раствора оксида серебра с 4,5 г некоторого альдегида было получено 32,4 г металлического серебра. назовите этот альдегид.

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