СРОЧНО 74638+64846-64+6475-638+749

СРОЧНО 74638+64846-64+6475-638+749

Ответ(ы):

Ответил Гость:
1) 74638+ 64846=139484 2)139484-64=139420 3)139420+6475=145895 4)145895-638=145257 5)145257+749=146006
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