Срочно!!! Аккумулятор 12 В, резисторы 240 Ом и 460 Ом, амперметр, включатель, предохрани??ель включены последовательно. Построит схему этой цепи. Найти ток в цепи.

Физика

Срочно!!! Аккумулятор 12 В, резисторы 240 Ом и 460 Ом, амперметр, включатель, предохрани??ель включены последовательно. Построит схему этой цепи. Найти ток в цепи.

Автор: Гость