Срочно!!! Аккумулятор 12 В, резисторы 240 Ом и 460 Ом, амперметр, включатель, предохрани??ель включены последовательно. Построит схему этой цепи. Найти ток в цепи.
Физика
Срочно!!! Аккумулятор 12 В, резисторы 240 Ом и 460 Ом, амперметр, включатель, предохрани??ель включены последовательно. Построит схему этой цепи. Найти ток в цепи.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
R=R1+R2=240+460=680 I=U/R=12/680=0,17A по формуле так должен выйти
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