СРОЧНО!!!! ДАЮ 20 БАЛЛОВ Как может сложиться судьба человека, если он живет в стране, народ которую он не любит? Приведите примеры из жизни и кинофильмов
Обществознание
СРОЧНО!!!! ДАЮ 20 БАЛЛОВ Как может сложиться судьба человека, если он живет в стране, народ которую он не любит? Приведите примеры из жизни и кинофильмов
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну наверно он будет трудиться и заботится о ней, а так же заботится о её жителях. Я не знаю посмотри фильмы
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