СРОЧНО!!!!!ДАЮ 25 БАЛЛОВ!!!!Составьте уравнения реакций азотной кислоты с оксидом железа (3), гидроксидом цинка, карбонатом кальция.Сколько молей азотной кислоты расходуется на реакции с 10 г каждого из этих соединений? P.S. г...

Химия

СРОЧНО!!!!!ДАЮ 25 БАЛЛОВ!!!!Составьте уравнения реакций азотной кислоты с оксидом железа (3), гидроксидом цинка, карбонатом кальция.Сколько молей азотной кислоты расходуется на реакции с 10 г каждого из этих соединений? P.S. главное ответ на второй вопрос

Автор: Гость