Срочно !!! Даю 30 баллов. Нужно подробное решение ! Из А в В выехали 2 Автомобилисто??. второй проехал Первую половину пути со скоростью 51 километр в час ,а вторую половину пути проехал со скоростью на 34 километров в час бо...

Алгебра

Срочно !!! Даю 30 баллов. Нужно подробное решение ! Из А в В выехали 2 Автомобилисто??. второй проехал Первую половину пути со скоростью 51 километр в час ,а вторую половину пути проехал со скоростью на 34 километров в час больше скорости первого, в результате чего прибыл в B одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость первого автомобилиста.

Автор: Гость