Срочно !!! Даю 30 баллов. Нужно подробное решение ! Из А в В выехали 2 Автомобилисто??. второй проехал Первую половину пути со скоростью 51 километр в час ,а вторую половину пути проехал со скоростью на 34 километров в час бо...
Алгебра
Срочно !!! Даю 30 баллов. Нужно подробное решение ! Из А в В выехали 2 Автомобилисто??. второй проехал Первую половину пути со скоростью 51 километр в час ,а вторую половину пути проехал со скоростью на 34 километров в час больше скорости первого, в результате чего прибыл в B одновременно с первым автомобилистом. Найдите скорость первого автомобилиста.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
X км/ч - скорость 1 -го, тогда 2-й вторую половину пути ехал со скоростью x+34 км/ч. На путь S км оба потратили одинаковое время t1 = S/2 : 51+ S/2 :(x+34) = S/102+ S/(2x+68) ч. t2= S/x ч. t1=t2, значит, S/102+ S/(2x+68) = S/x 1/102 +1/(2x+68)=1/x 1/x-1/(2x+68)=1/102 102*(2x+68) - 102x = x*(2x+68) 204x+6936 - 102x = 2x^2+68x 2x^2+68x-102x-6936=0 2x^2-34x-6936=0 x^2-17x-3468=0 D=289+4*3468= 289+13872= 14161 √D= 119 x1=(17+119)/2=136/2=68 x2=(17-119)/2 = - 102/2= -51 <0 не подходит по смыслу Ответ; 68 км/ч скорость 1-го автомобилиста
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