СРОЧНО,ДАЮ 50 БАЛЛОВ!!! ------------------------------------------------ Нужно написать сочинение-рассу??дение на тему "Что такое Чувство Родины?" По данному плану: 1 абзац- Определение слова родина 2 абзац-пример из данно...

Гость: Гость:

Родина - это дом, где мы живем, это город, где мы родились. Родина - это все то, что нас окружает вокруг: близкие и родные люди, друзья. знакомые, одноклассники, даже прохожие на улицах города, это дороги, по которым мы ходим, деревья и т.д. Ну, и конечно же, родина - это страна, в которой ты прежде всего родился. Даже если по каким-либо обстоятельствам тебе пришлось уехать со своей родины, то каждый день, каждый час, каждую минуту, каждую секунду, нужно помнить, что Россия - это наша родина, которую мы будем всегда помнить, защищать, любить и возвращаться туда снова и снова... Сам делал это ж сочинение) Надеюсь абзацы найдешь