Срочно даю двадцать баллов ответьте на вопросы 1:яхшы дус нинди була? 2:Синен дусты?? бар мы? 3: Ул нинди? СРОЧНО!!!!

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Срочно даю двадцать баллов ответьте на вопросы 1:яхшы дус нинди була? 2:Синен дусты?? бар мы? 3: Ул нинди? СРОЧНО!!!!

Автор: Гость