Срочно даю двадцать баллов ответьте на вопросы 1:яхшы дус нинди була? 2:Синен дусты?? бар мы? 3: Ул нинди? СРОЧНО!!!!
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Срочно даю двадцать баллов ответьте на вопросы 1:яхшы дус нинди була? 2:Синен дусты?? бар мы? 3: Ул нинди? СРОЧНО!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)якшы дуслар алар куп булмый, береу ,икеу генэ.ул сина кирек вакытта янында булыр,шатлык- кайгыны берге аралашырсыз,кайчан сина кунелсез,ул сине йолмайтыр 2) минем дэ дустым бар,ул минем очен ин якын кешем 3)ул мина кирек чакта ярдем ите,кайгыда калдырмый,минем якшы хаберлерге шатлана,мин аны бик нык яратам
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