СРОЧНО. ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ. В 400 г розчину з масовою часткою калій гідроксиду 10% розчинили 20 г калій гідрооксиду. Обчисліть масову частку лугу в утвореному розчині.
Химия
СРОЧНО. ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ. В 400 г розчину з масовою часткою калій гідроксиду 10% розчинили 20 г калій гідрооксиду. Обчисліть масову частку лугу в утвореному розчині.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Маса нового розчину=300+200=500г маса лугу в розчині=300*20/100=60г; масова частка лугу в новому розчині 60*100/500=12%
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