СРОЧНО. ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ. В 400 г розчину з масовою часткою калій гідроксиду 10% розчинили 20 г калій гідрооксиду. Обчисліть масову частку лугу в утвореному розчині.

Химия

СРОЧНО. ДАЮ МНОГО БАЛЛОВ. В 400 г розчину з масовою часткою калій гідроксиду 10% розчинили 20 г калій гідрооксиду. Обчисліть масову частку лугу в утвореному розчині.

Автор: Гость