Срочно! Дам 99 баллов! Заранее спасибо! Написать очень краткое сочинение ( 5 или 7 п??едложений) на тему "Берегите природу"
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Срочно! Дам 99 баллов! Заранее спасибо! Написать очень краткое сочинение ( 5 или 7 п??едложений) на тему "Берегите природу"
Ответ(ы):
Гость:
Нужно охранять,любить,оберегать нашу великую природу.Она дает нам все:еду,полезные ископаемые и много чего другого.Без еды человек,как и любое другое живое создание не проживет.А полезные ископаемые позволяют нам сейчас жить в современном мире.Так же мы едим всякие сладости,ингредиенты которых являются смеси,созданные из природных материалов.Не стоит забывать и о животных,особенно домашних.Они нас защищают,дают нам еду,так же шерсть,кожу и другие материалы.
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