Срочно! Дам 99 баллов! Заранее спасибо! Написать очень краткое сочинение ( 5 или 7 п??едложений) на тему "Берегите природу"

Гость: Гость:

Нужно охранять,любить,оберегать нашу великую природу.Она дает нам все:еду,полезные ископаемые и много чего другого.Без еды человек,как и любое другое живое создание не проживет.А полезные ископаемые позволяют нам сейчас жить в современном мире.Так же мы едим всякие сладости,ингредиенты которых являются смеси,созданные из природных материалов.Не стоит забывать и о животных,особенно домашних.Они нас защищают,дают нам еду,так же шерсть,кожу и другие материалы.