Срочно даю 30 баллов 1.Назовите главные части клетки и выполняемые ими функции. 2. Укажите основные отличительные признаки растительной клетки.

1. Цитоплазматическая мембрана: ограничивает и защищает клетку, регулирует обмен веществ между клетками и межклеточным веществом. У растительной клетки сверху покрыта целлюлозной плотной оболочкой. Цитоплазма: внутренняя среда клетки, которая обеспечивает взаимосвязь всех частей клетки и транспорт питательных веществ. Находится в постоянном движении, внутри расположены органоиды и органеллы клетки. Ядро: обеспечивает хранение и воспроизводство наследственной информации. 2. Основное различие от растительной клетки - это хлоропласты(зелёные пластиды). Они имеются только у растительной клетки