Срочно!!!! Даю 70 баллов! Нужно сочинение - образы былинных богатырей в произведениях литературы живописи и музыки

Пушкин опирается на народные былинные традиции. Действие происходит, как и в былинах, в древнем Киеве, в гриднице высокой пирует Владимир- Солнце. Пир изображен также в былинной манере. Главный герой Руслан подобен былинным богатырям. Черты его гиперболизированы и героичны. Он освобождает Киев от печенегов, с которыми борется в одиночку. Поразительна и стихия народной речи, выраженная в пословицах и поговорках: «Хоть лоб широк, да мозгу мало! Я еду-еду не свищу, А как наеду, не спущу!» 4 Народно-поэтические мотивы используются Пушкиным и в других его произведениях. Фольклорные темы, мотивы и сюжеты выступают как средство характеристики народной жизни, психологии и эстетических представлений народа. Народный «разбойничий» фольклор входит в сюжет повести «Дубровский» . И в былине, и в литературе действие чаще всего происходит в Киеве. События, образы, природа в древней литературе напоминают фольклорные. Здесь также звери и птицы (вой волков и лай лисиц, клекот орлов, черные тучи, идущие с моря) , народно-поэтические символы (кукушка, соловей) . В повести А. А. Бестужева «Роман и Ольга» подробно описан день праздника в Новгороде: течет вино рекою, заздравный рог кружится между гостями, певец Роман поет под живые струны гуслей русские песни; приводятся картины состязаний и игрищ; подробно воспроизводится одежда воинов, вступающих в единоборство: светлый серебряный панцирь, золотые шпоры и на- шлепки, страусовые перья, опущенные забрала… Здесь же приводится описание кулачных боев. Источник своего вдохновения Михаил Александрович Врубель находил в русском былинном эпосе, национальной фольклорной традиции. Опираясь на миф, легенду, былину, художник не иллюстрировал их, но создавал свой собственный поэтический мир, В соответствии с былинными образами Васнецов разработал характеры своих персонажей. В центре - Илья Муромец. Илья Муромец прост и могуч, в нем чувствуется спокойная уверенная сила и умудренность жизненным опытом. Сильный телом, он, несмотря на грозный вид - в одной руке, напряженно поднятой к глазам, у него палица, в другой копье, - исполнен "благости, великодушия и добродушия". Богатырь справа, самый младший, "напуском смелый" - Алеша Попович. Молодой красавец, полный отваги и смелости, он "душа-парень", большой выдумщик, певец и гусляр, в руках у него лук с копьем, а к седлу прикреплены гусли. Третий богатырь - Добрыня Никитич - в соответствии с былинами представителен и величав. Тонкие черты лица подчеркивают "вежество" Добрыни, его знания, культурность, вдумчивость и предусмотрительность. Он может выполнить самые сложные поручения, требующие изворотливости ума и дипломатического такта. также картина "Садко" Об опере на сюжет новгородской былины о Садко Римский-Корсаков думал ещё в 1880-х гг. , но к работе над ней приступил лишь летом 1894 года. Осенью 1896г. опера была предложена дирекции петербургского Мариинского театра, но встретила холодный приём; Николай II вычеркнул её из репертуара. Впервые «Садко» был поставлен на сцене Московской частной оперы Мамонтова. Премьера состоялась 26 декабря 1897 г. (7 января 1898 г. ) и прошла с большим успехом