Срочно! Диалог по английски друг в парке позвонил другу стоящему в парке напротив по телефону и сказал что он сейчас чувствует или что-то аналогичное ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Английский язык

Срочно! Диалог по английски друг в парке позвонил другу стоящему в парке напротив по телефону и сказал что он сейчас чувствует или что-то аналогичное ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Автор: Гость