Срочно! Диалог по английски друг в парке позвонил другу стоящему в парке напротив по телефону и сказал что он сейчас чувствует или что-то аналогичное ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!

Английский язык
Срочно! Диалог по английски друг в парке позвонил другу стоящему в парке напротив по телефону и сказал что он сейчас чувствует или что-то аналогичное ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!
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Гость:
Составь диалог сначала по русски, а потом переведи через переводчик
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