СРОЧНО!! Дождевая капля падает вертикально вниз с постоянной скоростью 3 м/с. Какова скорость капли относительно наблюдателя в вагоне поезда, движущегося прямолинейно по гор изонтальному пути со скоростью 4 м/с?
СРОЧНО!! Дождевая капля падает вертикально вниз с постоянной скоростью 3 м/с. Какова скорость капли относительно наблюдателя в вагоне поезда, движущегося прямолинейно по гор изонтальному пути со скоростью 4 м/с?
Ответ(ы):
Ответил Гость:
3 м/с т.к скорости не могут сравниватся из-за различия направления