Срочно! Докажите, что четырехугольник АВСD является равнобокой трапецией, если A(-1;2;-3) B(-5;2;1) C(-9;6;1) D(-9;10;-3) Вычислите её площадь.
Математика
Срочно! Докажите, что четырехугольник АВСD является равнобокой трапецией, если A(-1;2;-3) B(-5;2;1) C(-9;6;1) D(-9;10;-3) Вычислите её площадь.
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