СРОЧНО Ефим Петрович растит огурценосные баклажаны. На каждом кусте растет меньше баклажанов, чем огурцов на каждом баклажане. Огурцов же на каждом баклажане меньше, чем гря док в огороде, но столько же, сколько кусто...
Разное
СРОЧНО Ефим Петрович растит огурценосные баклажаны. На каждом кусте растет меньше баклажанов, чем огурцов на каждом баклажане. Огурцов же на каждом баклажане меньше, чем гря док в огороде, но столько же, сколько кустов растет у Петровича на подоконниках. Грядок, в свою очередь, меньше, чем кустов на каждои грядке. Сколько всего баклажанов растит Петрович, если на каждои грядке растет меньше пяти кустов? Объясните свой ответ!
Ответ(ы):
Гость:
петрович растёт 40 баклажанов
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