СРОЧНО!! Если я не приду к ужину, значит буду ночевать на даче Синтаксический ра??бор.. Пожалуйста :с
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СРОЧНО!! Если я не приду к ужину, значит буду ночевать на даче Синтаксический ра??бор.. Пожалуйста :с
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я - подлежащее Не приду, буду ночевать-сказуемые. Все остальное-обстоятельства.(если, значит, к ужину, на даче)
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