Срочно!!! Хорошо плачу. Что такое липиды, их функции, состав, свойства, там что то с молекулой вроде связано ещё было, всё эио описать.
Срочно!!! Хорошо плачу. Что такое липиды, их функции, состав, свойства, там что то с молекулой вроде связано ещё было, всё эио описать.
Ответ(ы):
Ответил Гость:
Липиды-это обширная группа природных органических соединений, включающие жиры и жироподобные вещества.Состоят из спирта и жирных кислот. Они влияют на проницаемость клеток и активность многих ферментов , образуют энергетический резерв организма, участвуют в передаче нервного импульса, в мышечном скоращении