СРОЧНО!!! ХОТЯ БЫ ОДНО Какие виды искусства вы знаете ? Что их объединяет ? Почему литературу называют искусством слова ? Найдите описание берёзы в энциклопедическом слов аре и в художественном произведении . Использ...

СРОЧНО!!! ХОТЯ БЫ ОДНО Какие виды искусства вы знаете ? Что их объединяет ? Почему литературу называют искусством слова ? Найдите описание берёзы в энциклопедическом слов аре и в художественном произведении . Используя материал вступительной статьи сравните научное и художественное описания . В каком из прочитанных вами художественных произведений нарисован образ будущего ? Так ли вы представляете картину будущего ? Немного пофантазируйте , попытайтесь нарисовать свою картину. ОТДАЛА ВСЕ СВОИ 49 БАЛЛОВ . ПЛИЗ ПОМОГИТЕ НАДО НА ЗАВТРА.