Срочно!! яков шейка семья ночь Арена ягода утюг разъем утро моя Катюша ульи колья юла съезд яд Спиши слова в которых букв меньше чем звуков

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Срочно!! яков шейка семья ночь Арена ягода утюг разъем утро моя Катюша ульи колья юла съезд яд Спиши слова в которых букв меньше чем звуков

Автор: Гость