Срочно!!! Из перечисленных формул выпишите по отделбности химические формулы ок??идов и оснований CuO, Cu(OH)₂, CuCl₂, HCl,HClO₃, Cl₂O₇, P₂O₅ , Na₃PO₄, NaOH, Na₂SO₄,SO₃, H₂SO₃, H₂SO₄, K₂SO₄,K₂O, KOH, Fe₂O₃, FeSO₄, Fe(OH)₂
Химия
Срочно!!! Из перечисленных формул выпишите по отделбности химические формулы ок??идов и оснований CuO, Cu(OH)₂, CuCl₂, HCl,HClO₃, Cl₂O₇, P₂O₅ , Na₃PO₄, NaOH, Na₂SO₄,SO₃, H₂SO₃, H₂SO₄, K₂SO₄,K₂O, KOH, Fe₂O₃, FeSO₄, Fe(OH)₂
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