СРОЧНО!!!! изменение имен существительных по .... называется склонением. примеры имен существительных 1-го склонения ... 2-го склонения ... 3-го склонения ... в русском языке .. падежей. падеж имени существительного мож...

Гость: Гость:

Изменение имен сущ. по падежам называется склонением. Примеры 1 скл. - страна, земля, юноша, пустыня. 2 скл. - конь, шар, поле, облако. 3 скл. - мышь печь, дверь. В русс. яз. шесть падежей. Падеж им. сущ. можно определить по вопросу и окончанию слова.