СРОЧНО!!! К раствору, содержащему 42,5 г нитрата серебра, добавили раствор хлороводо??одной кислоты. Определите массу выпавшего осадка.

Химия
СРОЧНО!!! К раствору, содержащему 42,5 г нитрата серебра, добавили раствор хлороводо??одной кислоты. Определите массу выпавшего осадка.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
AgNO3 + HCl = AgCl + HNO3 n(AgNO3) = m/M = 42,5/170 = 0,25 моль 0,25/1 = x/1 n(AgCl) = 0,25 моль m( AgCl) = n×M = 0,25 × 143,5 = 35,8 г Ответ: 35.8 г
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