СРОЧНО!!! Как делить и умножать дроби с разными знаменателями а то забыл

СРОЧНО!!! Как делить и умножать дроби с разными знаменателями а то забыл

Ответ(ы):

Ответил Гость:
Под общаю черту и сокращай .-.
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