Срочно!!! Как можно вычислить значение выражения выполняя сначала только сложение, а уже потом-один развычитание 35897-12435+25461+13548-22413. Все вычисления выполни столбиком.

Математика

Срочно!!! Как можно вычислить значение выражения выполняя сначала только сложение, а уже потом-один развычитание 35897-12435+25461+13548-22413. Все вычисления выполни столбиком.

Автор: Гость