Срочно!!! Как можно вычислить значение выражения выполняя сначала только сложение, а уже потом-один развычитание 35897-12435+25461+13548-22413. Все вычисления выполни столбиком.
Математика
Срочно!!! Как можно вычислить значение выражения выполняя сначала только сложение, а уже потом-один развычитание 35897-12435+25461+13548-22413. Все вычисления выполни столбиком.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 35897-12435=23462 2) 22413-13548=8865 3) 25461+23462=48923 4)48923+8865=57788
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