СРОЧНО! Как называется общим словом, предметы которые лежат у меня на полке? Это не украшения, не аксессуары, не статуэтки, не сувенир. СРОЧНО! Как еще можно назвать то, что у меня стоит на полке????

Русский язык
СРОЧНО! Как называется общим словом, предметы которые лежат у меня на полке? Это не украшения, не аксессуары, не статуэтки, не сувенир. СРОЧНО! Как еще можно назвать то, что у меня стоит на полке????
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Хлам:) как ещё!)))) может принадлежности
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