СРОЧНО! Как называется общим словом, предметы которые лежат у меня на полке? Это не украшения, не аксессуары, не статуэтки, не сувенир. СРОЧНО! Как еще можно назвать то, что у меня стоит на полке????

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СРОЧНО! Как называется общим словом, предметы которые лежат у меня на полке? Это не украшения, не аксессуары, не статуэтки, не сувенир. СРОЧНО! Как еще можно назвать то, что у меня стоит на полке????

Автор: Гость