СРОЧНО! Какая кость относится к лицевому отделу черепа?а) лобная б) скуловая в) теменная г) затылочнаяКакие кости входят в состав грудной клетки?а) рёбра б) ключиц ы в) лопатки г) повздошные Какие кости относятся...
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СРОЧНО! Какая кость относится к лицевому отделу черепа?а) лобная б) скуловая в) теменная г) затылочнаяКакие кости входят в состав грудной клетки?а) рёбра б) ключиц ы в) лопатки г) повздошные Какие кости относятся к плоским костям? а) плечевая б) позвонки в) тазовые г) пяточная Какие кости соединяются неподвижно? а) позвоночника б) конечностей в) черепа г) грудной клетки Какие вещества придают костям твёрдость? а) вода б) минеральные соли в) органические вещества
Ответ(ы):
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1) а 2) а. 3) а 4) в 5) б
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