Срочно! какие воздушные массы преобладают в экваториальных широтах круглый год? а) тропитические б) экваториальные в) воздух их субтропических широт г)

География

Срочно! какие воздушные массы преобладают в экваториальных широтах круглый год? а) тропитические б) экваториальные в) воздух их субтропических широт г)

Автор: Гость