Срочно! какие воздушные массы преобладают в экваториальных широтах круглый год? а) тропитические б) экваториальные в) воздух их субтропических широт г)
География
Срочно! какие воздушные массы преобладают в экваториальных широтах круглый год? а) тропитические б) экваториальные в) воздух их субтропических широт г)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
круглый год господствуют экваториальные воздушные массы
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