СРОЧНО! Кого из русских писателей поначитался Кулигин из «Грозы» Островского? 1)Ломоносова, Пушкина. 2) Ломоносова, Державина. 3) Державина, Пушкина. 4) Державина, Карамзина. 2 Кто из героев романа И.А.Гончарова «Обломов» ...

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СРОЧНО! Кого из русских писателей поначитался Кулигин из «Грозы» Островского? 1)Ломоносова, Пушкина. 2) Ломоносова, Державина. 3) Державина, Пушкина. 4) Державина, Карамзина. 2 Кто из героев романа И.А.Гончарова «Обломов» обладает «хрустальной, прозрачной душой»? 1) Захар 2) Штольц 3) Ольга Ильинская 4) Обломов 3 Какой тип героя изображал И.И.Тургенев в романе «Отцы и дети»? 1) Лишний человек 2) Маленький человек 3) Нигилист 4) Разумный эгоист ^ 4 Кто из персонажей драмы А.Н.Островского «Гроза» не принадлежит к «темному царству»? 1) Борис 2) Кабаниха 3) Феклуша 4) Дикой 5 Что такое «обломовщина»? 1) Практицизм в отношении к жизни 2) Апатия и инертность 3) Стяжательство и накопительство 4) Бессмысленное прожектёрство ^ 6 Кому из героев романа И.И.Тургенева «Отцы и дети» соответствует портрет: «…девушка лет восемнадцати, черноволосая и смуглая, с несколько круглым, но приятным лицом, с небольшими темными глазами»? 1) Фенечка 2) Кукшина 3) Катя, сестра Одинцовой 4) Княгиня Р. ^ 7 Кто из персонажей драмы А.Н.Островского «Гроза» утверждал, что есть люди с песьими головами, что «огненного змия стали запрягать… для ради скорости»? 1) Кабаниха 2) Феклуша 3) Сумасшедшая барыня 4) Шапкин ^ 8 Кому из героев романа И.А.Гончарова «Обломов» принадлежат слова: «Начинается жизнь: отдайте мне ваше будущее и не думайте ни о чем – я ручаюсь за все»? 1) Ольге Ильинской 2)Тарантьеву 3) Пшеницыной 4) Штольцу 9 Из какого эпизода романа И.И.Тургенева «Отцы и дети» взяты слова «Господский дом был построен в одном стиле с церковью, в том стиле, который известен у нас под именем Александровского; дом этот был также выкрашен желтою краской, и крышу имел зеленую, и белые колонны, и фронтон с гербом»? 1) Описание усадьбы Одинцовой 2) Описание усадьбы Кирсановых 3) Описание дома Кукшиной 4) Такого эпизода нет ^ 10 Кто о ком сказал в пьесе А.Н.Островского «Гроза» сказал: «Какой хороший человек! Мечтает себе и счастлив!»? 1) Кудряш о Борисе 2) Борис о Кулигине 3) Кудряш о Кулигине 4) Катерина о Борисе ^ 11 Кто в романе И.А.Гончарова «Обломов» является антиподом главного героя? 1) Штольц 2) Захар 3) Тарантьев 4) Пенкин 12 Какая деталь в портрете Базарова, героя романа И.И.Тургенева «Отцы и дети», выявляет род его деятельности? 1) Высокий рост 2) Крупные выпуклости просторного черепа 3) Обнаженная красная рука 4) Улыбка, выражающая самоуверенность и ум 13 Кому из героев романа И.А.Гончарова «Обломов» дается такая характеристика: «Мечте, загадочному, таинственному не было места в его душе… Он упрямо останавливаля у порога тайны, не обнаруживая ни веры ребенка, ни сомнения фата, а ожидал появления закона, а с ним и ключа к ней»? 1) Захару 2) Тарантьеву 3) Штольцу 4) Судьбинскому ^ 14 Напишите имя персонажа «Грозы», который говорит, что их «семейство врозь расшиблось» 15 Кого в пьесе «Гроза» называют «пронзительным мужиком»? ^ 16 Назовите город, уроженцем которого был Гончаров 17 Как определил сам автор жанр пьесы «Гроза»? 18 Как называется родовое имение Тургенева? 19 Напишите имя, отчество и фамилию Кабанихи ^ 20 Напишите название пьесы, которая принесла известность начинающему драматургу Островскому 21 Дайте развернутый ответ на вопрос: «В чем заключается душевная драма Катерины? (по пьесе Островского «Гроза»)

Автор: Гость